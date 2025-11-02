明日3日(月:文化の日)は、東北や北陸を中心に雨が降り、雷雨や激しい雨が降る所もあるでしょう。落雷やひょう、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。また、山では雪が降る所もあるでしょう。紅葉狩りなどでお出かけのかたは、雪の対策もした方がよさそうです。

明日3日は東北と北陸で雷雨に注意

明日3日(月:文化の日)は、日本海から近づく低気圧と上空の寒気の影響で大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。中国地方や近畿は午前を中心に、北陸や東北では夕方にかけて雨が降りそうです。雷を伴い激しい雨が降る所もあるでしょう。これまでの雨で、地盤が緩んでいる所もあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水にも注意が必要です。また、落雷やひょう、竜巻などの激しい突風にもご注意ください。

紅葉狩り楽しめる所は多いけど 雪にも注意

紅葉が進み、見ごろを迎えている所も多くなってきました。明日3日(月:文化の日)は3連休最終日ということもあり、紅葉狩りを計画している方も多いでしょう。北陸や東北では天気の急変に注意するとともに、山など標高の高い所では雪にも注意が必要です。雪を降らせるような寒気が関東北部付近まで南下する予想です。車での移動の際は冬用のタイヤを装備するなど対策はしっかりしましょう。また、雪が降るほど気温も低くなります。寒さ対策も万全にして紅葉狩りを楽しんでください。

冬道の運転 注意するキーワードは「ふゆとじこ」

この時期、車を運転する際に、気をつけていただきたいポイントは、5つあります。

(1)冬道装備をしっかりと行いましょう。早めに冬用タイヤに取り換えたり、タイヤチェーンを用意したりしましょう。雪道運転は、バッテリーが上がりやすくなります。遠出をする際は、予備のウォッシャー液やバッテリーを確認するなど、事前の点検も忘れないでください。

(2)ゆっくりと、慎重に運転しましょう。雨や雪が降った後に、気温が低いと、普段、慣れている道でも、思わぬ所が凍結している可能性があります。また、雪のない所でも、道路が黒っぽく見えたら、凍結している恐れがありますので、油断しないでください。

(3) 時には、迂回や出控えることも、選択肢の一つです。ドライブプランなどを、一時的に変更するのも良いでしょう。

(4) 時間に余裕をもって、出発しましょう。慌てると、凍結した道路でも、ついスピードが出てしまい、事故につながってしまいます。

(5) こまめに天気や道路情報を確認しましょう。天気予報が、急に「晴れ」から「雪」に変わるかもしれません。雪が降ると、道路が通行止めになることもあります。

5つのポイントの頭文字を並べて、「ふゆとじこ」と覚えてください。