■これまでのあらすじ

結婚を機に彼の海外赴任についていくと母に伝えた凛は、猛反対されてしまう。かつて母を支えるために留学を諦めた過去があり、彼もまた凛と海外で暮らすことを願っていた。しかし、母は親の思いを無視されたと感じ、「このまま結婚したら後悔する」と言い放つ。後日、母を怒らせたことを悔やみつつも、納得できない思いを抱える凛は叔母と再会。花束を手に「結婚おめでとう」と祝福してくれる叔母に、揉めている現状を打ち明けると、「結婚も海外で暮らす夢も叶えるなんて最高じゃない！」と、温かい言葉をかけてくれたのだった。



■母に猛反対されていることを叔母に打ち明けると――

■母の顔色を気にする凛に…叔母が放った一言とは？母とのやりとりを一通り話し終えると、あまりの拗れっぷりに叔母も思わず呆れ顔。これまで母の機嫌を損ねないようにと気を遣ってきた凛でしたが、どうにも空回りばかり。「どうやって機嫌をとったらいいのやら…」と漏らしたその言葉に、叔母はキョトンとした表情を浮かべ、鳥肌を立てながら言いました。「なに気味悪いこと言ってるのよ！」はたして叔母のこの一言に込められた思いとは――。(福々ちえ)