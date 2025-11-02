◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節 大宮５―０秋田（２日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）

Ｊ２の大宮がホームで秋田に５―０で快勝した。

立ち上がりは秋田にセットプレーで攻め込まれるもＤＦ市原を中心とした守備陣がはじき返すと、前半１８分にＦＷサンデーがゴール前で抜け出し、秋田ＤＦ長井に後ろから倒される。このプレーで長井が一発退場となり、大宮は７０分近く一人多い状態で試合をすることになった。

その後はなかなか決定機を作れずにいたが、同３６分にＤＦ村上が豪快なミドルシュートをゴール右に突き刺して待望の先制点を決めると、同４１分にも右からのクロスのクリアボールをＭＦ津久井が右足で豪快にたたき込み、２試合連続得点で２―０とリードを広げた。

後半１５分には、右ＣＫを後半開始から出場したＤＦイヨハ理ヘンリーが頭で合わせて３―０。さらに同４１分にはＭＦ小島が鮮やかな左足ミドルを決めて４―０とすると、後半アディショナルタイム４分にはＦＷゴンザレスが右からの折り返しを右足で押し込んで５―０とした。

これで宮沢悠生監督が指揮を執る９月２７日の磐田戦（４〇３）以降、５試合で４勝１分け。Ｊ１自動昇格圏内の２位長崎が敗れたため、勝ち点３差と接近し、この日の大勝で得失点差でも「７」上回っている。