大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が２日、福岡市内の佐渡ケ嶽部屋宿舎で行われた。

横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、計１５番取って１２勝３敗。立ち合いの馬力だけでなく、おっつけや巻き替えなど左の使い方も光った。「まだ良くない部分、スタミナが切れている部分もあった。１５日間は長いので、しっかり準備をしてやっていきたい」と振り返った。

１０月中旬にロンドン公演があり、福岡入り後は急ピッチで稽古を進めてきたという。場所前初の出稽古にも「下半身も悪くなかったと思う。調整方法も例年と違う形だったので、まだどうなるか自分でもわからないが、もう１週間あるので、しっかり準備したい」と話した。同行した師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「ロンドンからは体が張って帰ってきたから、調子は良さそうだ。もう少し精度を上げていけばいい」と語った。

これまで優勝５度のうち、地方開催を制したのは今年３月の春場所のみ。「課題の地方場所。昨年の九州場所は９勝６敗で良くなかった。１年の最後なので、番付発表でも言った年４回の優勝を目指して頑張っていきたい」と意気込んだ。