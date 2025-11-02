◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第２日▽早大３―０慶大（２日・神宮）

巨人からドラフト２位指名された早大・田和廉（たわ・れん）投手（４年）が２試合連続で９回に登場し、大学ラスト登板で１安打１奪三振無失点で連続セーブ。チームは慶大に連勝し、リーグ２位を確定させた。

８回から救援していた楽天２位指名の伊藤樹投手（４回）からバトンを受け、得意のシンカーを武器に最終回を封じた。前日１日は３点リードの９回に２安打１失点。「（大学）最後の早慶戦ということで少し力みが出た。明日も投げさせていただけるならば絶対にゼロで抑えたい」と語っていた。

田和はリーグ戦デビューした２年春に自己最速１５２キロを計測するも、登板４試合目で右肘じん帯を断裂。トミー・ジョン手術を受け、長期離脱を乗り越えて昨秋マウンドに帰ってきた。独特な右スリークオーターからシンカー、スライダー、カットボールなど多彩な変化球を操る投球が武器。学生野球最後のマウンドをきっちり締めくくった。

◇田和 廉（たわ・れん）２００３年５月２日、京都府生まれ。２２歳。早実では１年夏からベンチ入り。甲子園出場なし。早大では２年春にリーグ戦デビューもその後右肘のじん帯を断裂。右肘内側側副じん帯再建術を受けて２４年９月に復帰。１日時点でリーグ戦通算２８登板、２勝１敗、防御率２・１９。１８３センチ、８７キロ。右投右打。