藤あや子、“お気に入り”ブランドアイテム使ったモノトーンコーデに反響「あや子さん、可愛い〜」「さすが」「よくお似合いです」
歌手の藤あや子（64）が1日、自身のブログを更新。「最近お気に入りのブランド」のアイテムを用いた着こなしを披露した。
【写真】「あや子さん、可愛い〜」「よくお似合いです」“お気に入り”ブランド用いたコーデ披露の藤あや子
この日、藤は都内で行われる“買い物ロケ”に参加。投稿では、「共演者の方が大好きな芸人さんなので嬉しい〜」と心弾ませながら、玄関らしき場所で撮影した1枚の写真をアップ。
「最近お気に入りのブランドUN3D．のセットアップに ギャルソンのブラウス CHANELブーツ」とモノトーンのスタイリングを披露し、「完璧でーーーす」「では気合い入れて頑張りまーーーす」とファンに向け伝えた。
コメント欄には「うわぁ あや子さん、可愛い〜」「素敵なファッションでよくお似合いですね」「シルバーとホワイトのコーデがバッチリ決まってますね」「さすがです」など、さまざまな声が寄せられている。
