ワールドシリーズの激戦を制したドジャースの地元ロサンゼルスから中継です。

【映像】ドジャース連覇で地元LAは深夜の歓喜

「ドジャースタジアムから近いリトルトーキョーという街にいるんですが、試合が終わりましたが、皆さん、喜びを爆発させています。市役所にも近い場所で、庁舎の建物はブルーにライトアップされています。ドジャースがワールドシリーズ連覇ということで特別に演出されています。スポーツバーでは、劇的な試合展開ということで固唾をのんで見守っていました。お客さんが店内に入りきらないということで、途中から街頭にテレビを出して、店の前で約200人が試合を見守っている状況でした。こちらは夜11時をまわったところなんですが、皆さん、余韻に浸り続けたいということで集まり続けている状況です」（ANNロサンゼルス支局・力石大輔記者、以下同）

日本人選手の名前が書かれたユニフォームを着ている方もいますね。

「ファンの皆さんからは、ワールドシリーズのMVPは山本由伸投手、これにつきるといった声が多く聞かれます。ただ、ここまでドジャースを連れてきてくれたのは、やっぱり二刀流復活を果たしてくれた大谷翔平選手、そして、ケガに苦しんだ佐々木朗希投手もポストシーズンで素晴らしい活躍をしてくれたということで、ファンの皆さん、英語ではなく日本語で『ありがとう』と声をかけてくれる状況です。先ほど、優勝パレードの日程が決まりまして、日本時間の11月4日火曜日の午前4時から、リトルトーキョー周辺からパレードが始まり、スタジアムに移動して、ファンの皆さんと再び連覇を分かち合うことになります」

(ABEMAニュース)