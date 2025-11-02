軽量でも妥協なし！本格登山にも対応する【マムート】のリュックがAmazonで販売中！
通気性・快適性・収納力すべてを兼ね備えた！【マムート】のバックパックがAmazonで販売中！
軽いハイキングにもタフなツアーにも対応する、Lithium 30。主にリサイクル素材を使用し、PFCフリーの耐久撥水加工を施した。非常に軽く通気性のよいショルダーパッドで持ち運びが快適。3D EVAフォームのエアチャンネルが優れた通気性を提供。パッド入りヒップベルトにはスマートフォンを収納できる折りたたみ式ポケットが付いている。歩きながらでも出し入れが簡単なサイドのメッシュポケットも便利。山の頼もしいパートナーとして多彩に活躍する。
超軽量設計のボディとEVAパッドが快適な背負い心地を実現し、長時間の使用にも対応する。
取り外し可能なヒップベルトとレインカバー付きで、用途に応じて柔軟に使い分けられる仕様となっている。
背面の3Dフォームとエアチャンネル構造により、優れた通気性でムレを軽減してくれる。
リサイクル素材を使用し、PFCフリーの撥水加工も施された、環境に配慮した設計が特長である。
