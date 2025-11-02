激戦続くJ２優勝争い、水戸が甲府撃破で首位キープ！ ２位・長崎との勝点差が「４」に広がり独走態勢へ！
2025シーズンのJ２リーグも残り４試合。首位の水戸ホーリーホック（勝点64）と２位のV・ファーレン長崎（勝点63）の勝点差はわずかに「１」と、激しい優勝争いが続いている。
そんななかで11月２日、J２第35節の10試合が行なわれ、前節首位に浮上した水戸は13位の甲府と対戦した。45分に加藤千尋のゴールで先制すると、この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利。連勝を飾った。
また、前節２位に後退した長崎は８位の磐田と激突。45分に失点し、その後は再三のチャンスを活かせず。０−１で敗れ、17試合ぶりの黒星となった。
この結果、水戸が首位をキープ。一方で長崎が敗れたため、両チームの勝点差は「４」に広がった。
次節、水戸は９日にホームで大宮と、長崎は８日にアウェーで愛媛と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
そんななかで11月２日、J２第35節の10試合が行なわれ、前節首位に浮上した水戸は13位の甲府と対戦した。45分に加藤千尋のゴールで先制すると、この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利。連勝を飾った。
また、前節２位に後退した長崎は８位の磐田と激突。45分に失点し、その後は再三のチャンスを活かせず。０−１で敗れ、17試合ぶりの黒星となった。
この結果、水戸が首位をキープ。一方で長崎が敗れたため、両チームの勝点差は「４」に広がった。
次節、水戸は９日にホームで大宮と、長崎は８日にアウェーで愛媛と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集