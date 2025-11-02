水戸が加藤のゴールで甲府を下した。写真：永島裕基

　2025シーズンのJ２リーグも残り４試合。首位の水戸ホーリーホック（勝点64）と２位のV・ファーレン長崎（勝点63）の勝点差はわずかに「１」と、激しい優勝争いが続いている。

　そんななかで11月２日、J２第35節の10試合が行なわれ、前節首位に浮上した水戸は13位の甲府と対戦した。45分に加藤千尋のゴールで先制すると、この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利。連勝を飾った。
 
　また、前節２位に後退した長崎は８位の磐田と激突。45分に失点し、その後は再三のチャンスを活かせず。０−１で敗れ、17試合ぶりの黒星となった。

　この結果、水戸が首位をキープ。一方で長崎が敗れたため、両チームの勝点差は「４」に広がった。

　次節、水戸は９日にホームで大宮と、長崎は８日にアウェーで愛媛と相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

