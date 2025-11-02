V6、サブスク解禁を記念して「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画開始！デビュー日と開業日が同日という縁から

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月1日にV6の全楽曲が主要音楽ストリーミングサービスで一斉配信開始となったことを記念して、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画がスタートした。

■30年前に生まれた“ふたつの出発点”が再び交わる、特別なプロジェクト

V6の楽曲がサブスク解禁されると、配信初日から多くの反響を集め、Apple MusicのプレイリストランキングではV6が1位を獲得。世代を超えて多くのリスナーがV6の楽曲を再び楽しんでおり、サブスクリプション配信は幸先の良いスタートを切っている。

そんなV6がシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビューした1995年11月1日に、奇しくも東京臨海新交通「ゆりかもめ」も開業した。

そしてそれから30年後の2025年11月1日、V6の全楽曲一斉配信を記念し、ゆりかもめ1編成を特別仕様にジャックすることが決定した。

車内にはV6の歴代ジャケット写真が装飾され、デビューから30年の歩みを“走る展示空間”として表現。30年前に生まれた“ふたつの出発点”が再び交わる、特別なプロジェクトとなっている。

ファンはもちろん、かつてV6の音楽に親しんだ世代にも、ぜひ実際に乗車してその30年の軌跡を体感してほしい。

