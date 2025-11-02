◇第172回天皇賞・秋（2025年11月2日 東京競馬場）

3歳、古馬のトップクラスが東京芝2000メートルで激突するG1「天皇賞・秋」は単勝1番人気のマスカレードボールが制し、G1初制覇を飾った。

2着は3番人気の3歳馬ミュージアムマイル、3着には今年いっぱいで引退を発表している8番人気の6歳馬ジャスティンパレスが入った。

配当金は単勝7番で1番人気270円、馬連は7―9で910円、馬単は7―9で1390円、3連単は7―9―3で1万5860円、3連複は3―7―9で5020円となった。

武豊騎乗のメイショウタバルが逃げる形。スローペースの中、最終コーナーでマスカレードボールが好反応で中央を抜け出し、最後まで鋭い脚を見せG1初制覇を決めた。3歳馬の天皇賞・秋は史上6頭目。ルメールは3週連続でのG1制覇となった。

▼天皇賞・秋 かつては東京芝3200メートルだったが、1984年にグレード制導入とともに2000メートルに短縮。マイラーから中長距離馬まで幅広いメンバーとなることが多く、最もスリリングなG1の一つ。