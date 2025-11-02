阪神の代走の切り札、植田海内野手（29）が2日、FA権を行使せず、チームに残留することを決め、西宮市内の球団事務所で2年契約、年俸2500万円でサインした。（金額は推定）

植田はプロ11年目の今年、FA権を取得。「シンプルに来年以降もこのチームで貢献をしたい、という思いが強かった」と残留を決断した経緯を語った。

今季も42試合出場し、代走登場が30回のスペシャリスト。来季もリーグ連覇に向けて足でアピールすることを誓った。以下は一問一答。

――報告を。

「FA権を行使せずに残留することを決めました」

――決断の要因は。

「シンプルに来年以降もこのチームで貢献をしたいという思いが強かった」

――球団からは。

「来年も戦力として頑張ってくれ、という話はされました」

――感じたことは。

「これまで以上に頑張らないといけないという思いがあります」

――これまでを振り返って。

「でもFA権を取るために、という感じでやってきていなかったので、1年1年毎日必死にやってきた結果かな、と思います」

――11年は長かったか。

「でも、あっという間でしたね」

――藤川監督からは。

「あいさつだけして『よろしくね』という言葉をかけてもらいました」

――ファンも期待。

「1年間試合をして、試合に出たときの声援って聞こえていたし、ありがたいなと思います」

――今年の活躍は。

「そんな何かできたかなっていうことはなかったです。来年以降頑張ります」

――阪神はどんなチームか。

「高卒で入って11年間ずっとお世話になったので、すごく愛着があるチームです」

――抱負を。

「毎年毎年、新しい選手が入ってくるので、自分自身がレベルアップして、みんなに負けないように頑張りたい」