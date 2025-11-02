俳優森崎ウィン（35）が2日、都内でSnow Man向井康二（31）とのダブル主演映画「（LOVE SONG）」（チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

向井はタイ、森崎はミャンマーと、ともに東南アジアにルーツを持つ2人が主演した東京とバンコクを舞台に描いたラブストーリー。日タイ共同で製作され、恋に不器用なソウタを森崎、どこか影のあるカイを向井が演じた。

同作で初共演となったが、森崎は向井と初めて会った際から「あいさつさせてもらった時からはじめまして感がなかった。どこかで会っていたのかな？」と親近感があったと語った。すると、向井から突然手をつながれ、観客の歓声を浴びながら「急にドキドキするからやめて。はずい」と照れていた。

森崎は向井との共演をきっかけに「（向井の存在が）余計に目に入るようになった」といい、「（向井の活躍が）気になって自分から見に行くので、SNSのアルゴリズムでSnow Manの切り抜きがすごく流れてきている」と明かした。向井のみならず他のメンバーの出演情報や切り抜きも目にする機会も増え、「他のメンバーの方も映画を控えていたりして、どんどん詳しくなってく。でも一番はこうちゃん（向井）が今やっているドラマの切り抜きがめっちゃ来る」と話し、向井を喜ばせていた。