狩野英孝、ハロウィンの“スタバ”コスプレに反響相次ぐ「再現度高すぎ」「センス溢れてる」
【モデルプレス＝2025/11/02】お笑い芸人の狩野英孝が10月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。ハロウィンのコスプレを公開した。
【写真】43歳人気芸人「再現度高すぎ」スタバコスプレ姿
狩野は「ハッピーハロウィン」と添えて、スターバックのロゴマークのコスプレを公開。緑のラインが入った白のロングのカツラを被り、王冠をつけ、白塗りに緑のラインでメイクした姿を投稿した。背景にも手抜きがなく、見事にスターバックスのロゴになりきった写真を披露している。
この投稿には、「流石です」「目の付け所が最高」「クオリティ高い」「今後ロゴ見るたびに思い出す」「もう普通に見れない」「いい顔」「再現度高すぎ」「センス溢れてる」
といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
