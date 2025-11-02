爪が引っかかり困ったように飼い主さんを見つめる猫ちゃん。その可愛い仕草が注目を集めています。話題の動画の再生回数は35万回を超え「「早く取ってよぉ～」と言っているような表情ですね！」「大好きなお母さんを困らせて独り占めしたいのね」「もなちゃん困ってるのに笑ってしまいました」といったコメントが集まっています。

爪が引っかかった猫ちゃん

Instagramアカウント「きなこともなか ＋ 時々あんこ」に投稿されたのは、飼い主さんと遊びたい賢い猫ちゃん。前足をあげたままのもなかちゃん。爪が網に引っかかってしまったのだそう。困っているはずなのに、飼い主さんに話しかけられても、おすわりしたままです。

はずしてもまた引っかけてしまう

飼い主さんに網を外してもらい「危ないよ。わかりましたか？」と聞かれたもなかちゃんは横を向いてしまったのだそう。誰もいないときに引っかかったら大変です。ところが、飼い主さんが話をしている最中に、もなかちゃんは自分からまた爪を引っかけにいったのだそう！

その後のもなかちゃんですが、また網に爪を引っかけていたそうです。自分で外そうとして外せなかったのか、前足をあげたまま床に寝そべるような体勢になっていたのだそう。ピンチのもなかちゃんですが、可愛く見えてしまいます。

賢くて可愛い！

ただ、もなかちゃんは困っているようには見えません。なぜなら、これがもなかちゃんの好きな遊びだからです。爪を引っかけて、飼い主さんに外してもらい、また引っかける。飼い主さんはもなかちゃんが飽きるまでこの遊びに付き合っていたため、この日の夕飯の支度がなかなか進まなかったそうです。賢くて可愛いもなかちゃんでした。

投稿には「何度も何度も引っ掛けるところお茶目で可愛いし『お母さん取って～』って表情で言ってるのすこぶる可愛いです」「もなちゃんわざとやってる？！コテンってなってかわいい」「大好きなお母さんを困らせて独り占めしたいのね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「きなこともなか ＋ 時々あんこ」では、もなかちゃんと新入り猫のわらびちゃんの日常、先代猫ちゃんたちの思い出が投稿されています。

