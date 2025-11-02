森崎ウィン、Snow Manに詳しくなる 向井康二出演ドラマもチェック「かっこいい社長やってんな」【（LOVE SONG）】
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の森崎ウィン、Snow Manの向井康二が2日、都内にて行われた映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台挨拶に、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子とともに登壇。森崎がSnow Manについて語った。
【写真】向井康二、舞台上で共演俳優の手握る
本作が初共演となった森崎と向井。共演や本作の宣伝を通じ、互いの印象に変化はあったかと問われると、向井は「そんなに変わんない。でもウィンくんの他の仕事とか作品を見るようにはなったかもしれない」と明かした。
一方、森崎は「SNSってアルゴリズムがあるじゃないですか？もうSnow Manのいろんな切り抜きがすごい（回ってくる）。『他のメンバーの方も映画控えてたりするんだな〜』とか、どんどん詳しくなってきちゃった（笑）」と切り出し「でも1番は康ちゃん（向井）が今やってるドラマ（TBS系『フェイクマミー』）の切り抜きがめっちゃ来るわけ。『康ちゃん、かっこいい社長やってんな』とかすごい見ちゃいますね」と話すと、向井も「ありがとうございます」と照れ笑いを見せた。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】向井康二、舞台上で共演俳優の手握る
◆森崎ウィン、Snow Manに詳しくなる
本作が初共演となった森崎と向井。共演や本作の宣伝を通じ、互いの印象に変化はあったかと問われると、向井は「そんなに変わんない。でもウィンくんの他の仕事とか作品を見るようにはなったかもしれない」と明かした。
◆森崎ウィン＆向井康二W主演「（LOVE SONG）」
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】