久住小春、大胆バックオープンニットで美背中披露「綺麗すぎる」「セクシーすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月2日、自身のInstagramを更新。大胆に背中が見えるニット姿を公開した。
【写真】33歳元モー娘。「セクシーすぎる」大胆バックオープンニット
久住は、落ち着いた雰囲気の店内でワイングラスを手にした写真を投稿。ブルーグレーの長袖トップスは背中が大きく開いたデザインで、細いリボンが結ばれているのが特徴。柔らかな素材が肌に寄り添い、美しい背中のラインを引き立てている。
この投稿に、ファンからは「背中のラインが綺麗すぎる」「着こなせるのがすごい」「美しすぎる」「憧れる」「大人の魅力」「セクシーすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
