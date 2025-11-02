「なんか地味かも」→ 【ハニーズ】へ！ キラッと華見え♡「フェザートップス」

秋冬の着こなしは、つい地味なカラーでまとめがち……。控えめにラメがきらめくトップスを取り入れれば、地味見えコーデに華やかさをプラスできそう。さらに季節感のある素材なら、あたたかみも感じられるかも。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、ラメ糸入りの「フェザートップス」をご紹介。ふわっと軽やかで、お出かけの気分をぐっと上げてくれる予感です。

ふわっとラメ感が大人可愛い主役級カーデ

【GLACIER lusso】「ラメ入りフェザーカーデ」\4,980（税込）

動くたびにさりげなく光るラメが、コーデに華やかさを添えてくれそうなカーディガン。フェザーヤーンのふわふわした素材感が、やさしい雰囲気を演出。ほどよくゆとりのある身幅と腰にかかる丈感で、羽織りやすいのも魅力です。シンプルな装いにさらっと重ねるだけで、“なんか地味かも” を解消してくれそう。

ラベンダーカラーがやさしい淡色華やかコーデ

ラベンダーカラーのふわふわカーデは、淡色アイテムを合わせることでよりやさしげな雰囲気に。ホワイト系のトップスとスカートに重ねて、黒のショートブーツとバッグで引き締めれば大人上品な着こなしに。カーデのきらめきがコーデ全体をパッと明るく見せてくれそうです。

ラメのきらめきで魅せる軽やかベスト

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\3,980（税込）

控えめなラメがきらりと光るベストは、落ち着きのあるブラックカラーで大人の装いにも取り入れやすい一着。Vネックと短めの丈感がすっきりとした印象をつくり、全体をバランスよくまとめてくれそうです。ブラウスやカットソーを合わせれば、上品なきれいめスタイルに。Tシャツやデニムパンツと合わせたカジュアルスタイルにもなじみ、ラメがコーデにほどよい華やかさをプラスしてくれます。

上品に華やぐ大人のきれいめスタイル

ライトグレーのベストは、やわらかな色合いが魅力。ホワイトのTシャツとストレートパンツを合わせた清潔感のあるスタイルに、立体感をプラスしてくれます。控えめなラメのきらめきとフェザーヤーンの素材感が、シンプルな着こなしのアクセントに。足元はローファーできちんと感を意識すれば、全体がすっきりまとまりほどよく力を抜いた大人のきれいめコーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：A.satozaki