行方不明になった子猫を探していた投稿者さま。すると、予想外な場所であまりにも尊すぎる光景が！衝撃的な可愛い結末は、Instagramに投稿されると記事執筆時点で30万回以上再生され、「これは完全に可愛いが過ぎる♡」「寝顔可愛すぎます！」「びっくりしましたね～笑」といった声が寄せられました！

【動画：『行方不明になった子猫』→家中探し回った結果…】

やってきたばかりの子猫が行方不明！？

Instagramアカウント「ノルウェージャン専門ブリーダーはーばるみゅう(@herbalmeow)」は、ノルウェージャンフォレストキャットを専門としたブリーダーさんです。

この度、新たに小さな命たちが何匹も誕生し、現在は賑やかな暮らしを送っているとのこと。そんな中、ある事件が起きたのです。それは……

生まれた子猫のうちの1匹・ぴーすけくんが行方不明になってしまったというのです！

これにはブリーダーさんも大慌て。いつもいそうな場所をすべて見て回り、普段は行かない隣の部屋も念のため見て回るも、どこにも姿は見当たりません……。

どろろんと呼ばれる成猫さんに「見た？」と聞いてみるも、もちろん「わかりません」顔で返答。どこへ行ってしまったの、ぴーすけくん……。

15分ほど探した結果…

こうして泣きそうになりながら、15分ほど家の中を探し回ったという投稿者さま。すると、ある場所に違和感が……！

あれ……？

いたーーー！！！なんと、ぴーすけくんはボウルの中に、ぬいぐるみたちと一緒に入ってスヤスヤ寝ていたのです！まるでぬいぐるみの一部のよう♡

一気に安堵感に包まれた投稿者さまに対し、当のぴーすけくんは「なに～？」「うるちゃいんだけど」と言いたげな表情で再びぬいぐるみたちと眠ってしまったのだとか！

ブリーダーさんによると、最近のぴーすけくんは、この場所でぬいぐるみたちと一緒に眠るのがブームなのだそう！プチ騒動となった『ぴーすけくん行方不明事件』は微笑ましい結末で幕を閉じたのでした♪

あまりに尊すぎる光景がSNSで話題に！

事件発生！かと思いきや、あまりに尊すぎる結末に、Instagramユーザーも大歓喜！記事執筆時点で投稿は30万回以上も再生されており、「これは完全に可愛いが過ぎる♡」「寝顔可愛すぎます！」「びっくりしましたね～笑」といった声が殺到しています。

Instagramアカウント「ノルウェージャン専門ブリーダーはーばるみゅう」では、ブリーダーハウスで暮らす猫さんたちの賑やかな日常の様子を覗き見することができます。

これから猫さんをお迎えする予定がある方もない方も、見ればその可愛さに癒されることでしょう。

ぴーすけくん、ブリーダーさん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ノルウェージャン専門ブリーダーはーばるみゅう(@herbalmeow)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。