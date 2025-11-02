公開中の映画「ストロベリームーン余命半年の恋」で主演を務める女優の當真あみが2日、自身のインスタグラムを更新。19歳の誕生日を迎えたことを報告し、ラスト10代への意気込みをつづった。



【写真】まぶしすぎる!夏の思い出ショット

「19歳になりました。去年の誕生日からもう1年経ったとは思えないほど今年はあっという間だった気がします。ドラマの撮影をしていたり、映画の舞台挨拶に行かせていただいたり、休みの日も好きな事をやったりと、日々楽しい事がいっぱいだと特に時間の流れが早く感じます。19歳の年もそんな1年にしたいです」と女優として駆け抜けた一年を振り返り、「来年は公開される映画もいくつかありますし、舞台もあります。沢山楽しみな出来事が沢山あるので、1歩ずつ努力して楽しく迎えられるよう頑張ります」とさらなる飛躍を誓った。



一方で、「個人的な目標は、今年よりも色んな種類のスイカを食べる事です」と明かし、顔よりも大きいスイカにかぶりつくキュートなショットを投稿。また、「#ブルボンさんからいただいたケーキの写真です!ケーキがWebCMで着ていた衣装のデザインになっていて可愛かったです。しっかり濃厚チョコブラウニー食べました」と贈られた特製バースデーケーキの写真も添えた。



この投稿には「おめでと～!!まだ10代やのにこんなに映画とかドラマとか出てたりするのほんまにすごい」「最高の1年となりますように」「10代最後の年楽しんでねー!」「白い服着てスイカ食べてるあみちゃんめっちゃくちゃカワイイです」「たくさんの種類のスイカを食べれますように!」といった祝福のコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）