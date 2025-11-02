ヘイリー・ビーバー(28)は２人目の子供を「急いでいない」という。モデルから美容業界へ転身したヘイリーは、昨年夏に夫ジャスティン・ビーバーとの間に息子ジャック君を授かり初めて母親となったが、現在家族を増やす計画は無いそうだ。



【写真】ジャスティン＆ヘイリーの息子ジャック君が可愛すぎる

ポッドキャスト「イン・ユア・ドリームスwithオーウェン・ティール」に出演したヘイリーはこう話す。「子供は一人以上欲しいとは思うけど、急いでいるわけじゃないの」「ずっと母親になりたいとは思っていた。子供の頃から、自分が子供を持つ姿を想像していたから。可笑しいかしら？」「年を重ねて実際に子育てを経験するにつれて、子供を持つか持たないかという決断は、どんな選択でも本当に素晴らしいと感じるようになったわ」。



そして夫ジャスティンを「積極的に子育てに関わる父親」と称賛、自身のキャリアと母親業の両立を全面的に支えてくれているという。「（母親になることについて）確かに不安はあった。何が起こるか分からなかったから。でも子供が生まれてからは、日々対応していくしかない。毎日が学びだし、どう母親として振る舞うべきか、息子にとって何が最善か、母親としての自分に何が最適かを探っている感じね」「（ジャスティンは）本当に積極的に関わってくれる。もちろんサポートは受けている。フルタイムのサポートで、それを話すことに全く恥ずかしさはない」「この話題を避けるつもりもない。なぜならサポートがなければ、今のキャリアも今の活動も続けられないから。本当に感謝している」「ジャックは、私と一緒にいない時は、お父さん（ジャスティン）と一緒にいる。いつも家族と一緒にいて、私たちどちらか、あるいはゴッドペアレンツと一緒にいるわ」。



一方ジャック君には色々な世界をできるだけ見せてあげたいそうだ。「彼には複数の場所で育ってほしい。私たち家族は生まれながらの旅人で、彼を授かる前からそうだった」「だから彼にも旅をしながら成長してほしい。私自身がそうやって育ったし、その経験を愛しているから。本当に多くのことを学べたもの」と話した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）