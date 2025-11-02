中川翔子、双子のかわいすぎる初ハロウィンも「母さんは余裕なかった悔しい！」
タレントの中川翔子が1日にインスタグラムを更新。9月に生まれたばかりの双子との初ハロウィンを報告した。
【写真】中川翔子、初めてのハロウィンコスプレした子どもたちとの3ショット
中川が投稿したのは、自宅でハロウィンを過ごすオフショット。写真には、ルームウェアを着ている彼女のソロショットや、カボチャとコウモリの着ぐるみを着て仮装する生まれたばかりの双子の姿も収められている。投稿の中で中川は「母さんは余裕なかった悔しい！来年は仮装したいなぁ！」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「わー！ 2人ともめっちゃかわいい」「すごく幸せですね」「双子くんの仮装姿素敵」などの声が集まっている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。歌手、タレント、グラビア、YouTuberなどマルチに活躍。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年9月には双子の出産を報告した。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
