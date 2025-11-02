◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

しなやかなフォームから繰り出す直球とキレのある変化球。巨人担当になるまで、失礼ながら名前を知らなかった１９歳（現在は２０歳）の右腕を一目見て「いい投手だな。これから楽しみだな」と心をひかれた。

育成２年目の園田純規投手は今季、６月に公式戦初登板で初勝利。シーズン終了まで無傷の８連勝を飾り、２軍のエース格に上り詰めた。「チームを勝たせることが一番」と、テーマを設定して試合に臨む。キャッチボールでは桑田２軍監督とペアを組み、直伝のカーブ習得に取り組んだ。何事にも意欲的で、取材の受け答えも丁寧。その姿を見て、一人の選手が思い浮かんだ。

１６年ドラフト６位でロッテに入団し、約５年ともにプレーした種市篤暉投手だ。当時まだ１軍未勝利だった１９年１月、先輩投手を通じて千賀（当時ソフトバンク）に連絡を取り、自主トレに参加。実績のない若手が、球界を代表する他球団のエースに教えを請うことは、思い立ってもなかなか実行に移すことはできない。シーズン中も黙々とトレーニングをする姿に、後輩ながら尊敬の念を抱いていた。その年は最終的に、プロ初勝利を含む８勝と飛躍。青森出身の純朴な青年はエース格に成長し、侍ジャパンに選ばれるまでになった。園田の姿は、若き日の種市の姿と重なった。

今季の巨人は先発陣に故障者が続出し、夏場以降は苦しい戦いを強いられた。若手の台頭が待たれる今、２軍でブレイクの兆しを見せた背番号０１９が来季、２ケタ番号を背負って本拠地・東京Ｄのマウンドに立つ姿を楽しみにしている。（巨人担当・加藤 翔平）

◆加藤 翔平（かとう・しょうへい） １９９１年、埼玉県出身。ロッテ、中日で１２年間プレーし２４年に現役引退。２５年２月報知新聞入社。