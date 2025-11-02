激闘の末、4勝3敗でブルージェイズを破り、球団史上初のワールドシリーズ2連覇を達成したドジャース。シリーズMVPに輝いた山本由伸投手は、同シリーズ3勝の圧倒的な活躍でチームを優勝に導きました。

単一のワールドシリーズで3勝を挙げたのは、2001年のランディ ジョンソン氏（ダイヤモンドバックス）が最後。山本投手は3試合で17.2回に235球を投げ2失点。当時のランディ ジョンソン投手に匹敵する成績を残しています。山本投手は第2戦を1失点で完投勝利、第6戦を6回1失点、そして中0日での最終第7戦で2.2回を無失点。さらに登板こそなかったものの、延長18回までもつれた第3戦では中1日ながらブルペンで登板準備を進めていました。

＜ワールドシリーズ成績＞◆山本由伸3勝0敗 防御率1.02 17.2回 235球 1完投 15奪三振 2失点 被打率.169◆ランディ ジョンソン3勝0敗 防御率1.04 17.1回 231球 1完封 19奪三振 2失点 被打率.150