◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

Ｇ１馬７頭など実力馬がそろった伝統の中距離戦は１４頭で争われ、５番人気のメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はハナを奪ってスローペースに落とし、粘り込みを図ったが、６着に敗れた。

Ｇ１初制覇だった前走の宝塚記念以来４か月半ぶりのレースで、８月に亡くなった前オーナーの松本好雄さんにビッグタイトルを捧げることはできなかった。

昨年のドウデュースに続く連覇を狙った武豊騎手は、勝てば保田隆芳騎手を上回る単独最多の８勝目だったが、お預けとなった。

勝ったのはクリストフ・ルメール騎手騎乗のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）で、勝ちタイムは１分５８秒６。２着は３番人気のミュージアムマイル（クリスチャン・デムーロ騎手）、３着は８番人気のジャスティンパレス（団野大成騎手）が入った。

武豊騎手（メイショウタバル＝６着）「馬の状態は、自分が今まで乗った中では一番良かったです。前半もゆっくり入って、いいリズムで走ってくれました。ただ、スローペースで落とした分、２番手が早めに上がってきてしまった。止まってはいないですし、力は示してくれました」

石橋守調教師（メイショウタバル＝６着）「すごく落ち着いていたし、宝塚記念より乗りやすくなっていましたね。収穫はありました」