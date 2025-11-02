◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ 早大20―25帝京大（2025年11月2日 東京・秩父宮ラグビー場）

昨季対抗戦王者の早大が、全国大学選手権4連覇王者の帝京大に20―25（前半13―22）で敗れて今季初黒星を喫した。

早大は前半6分、LO栗田文介（4年）のゲインからSO服部亮太（2年）が走り込んで先制トライ。帝京大は同10分にSO本橋尭也（3年）のトライで追いつき、同22分にFLアントニオ・フィシプナ（1年）が3人引きずりながらの力強いトライを決めて逆転した。早大は同27分、SO服部がハーフライン付近から約50メートルの長距離ドロップゴールを決めて3点返した。さらに同31分、CTB野中健吾主将（4年）がペナルティーゴール（PG）を決めて1点差に迫った。その後は帝京大のPR上野凌大（2年）にトライを許し、さらにPGも1本与えて13―22で折り返した。

後半に入ると、互いに得点が入らない膠着状態が続いた。後半33分、帝京大は敵陣ゴール前でペナルティーを獲得するとショットを選択。CTB大町が正確なキックでPGを決めた。早大は13―25で迎えた同39分、WTB山下恵士朗（2年）のゲインから右へ展開してWTB田中健想（2年）がトライ。CTB野中主将のコンバージョンも決まり、5点差に迫った。しかし残り時間は少なく、そのまま逃げ切られた。

早大は今季初黒星。敗れたものの7点差以内のため勝ち点2を獲得し、総勝ち点26で単独首位をキープした。帝京大は4勝1敗で総勝ち点25。これで帝京大、早大、明大、筑波大がそれぞれ1敗という状況となった。帝京大―明大、早大―明大のカードを残しており、優勝争いは混戦の様相を呈してきた。