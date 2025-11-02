ドジャースが1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として2年連続9度目の世界一に輝いた。チームとともに、この日、連投のマウンドに上がり、球団史上初のWS連覇に貢献した山本由伸投手（27）に日本野球界からも祝福の声が寄せられた。

ヤクルトの村上宗隆は「野球おもしろすぎないか」と自身のＸに投稿。

DeNAのトレバー・バウアー投手は「山本は私の大好きな投手です。リスペクト」とつづった。

元日本ハムの杉谷拳士氏は自身のXで「ウォーーーー！！！！ゲッツー 試合終了！！！」とし「山本由伸投手ヤバすぎ。。」と驚き。

元プロ野球選手で、阪神のスペシャルアンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏は自身のインスタグラムのストーリーズで、山本がMVPに輝いたとのMLB公式の投稿を引用し「Congratulations」と祝福した。

西武などで活躍したGG佐藤氏は「ぜ…絶対守りたくない試合 #最終回 #監督変えてくださいと言える勇気」と試合を見守り、優勝が決まると「きたー、おめでとぅー！」と喜びを爆発させた。