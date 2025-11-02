BTS・JIN、ファンコンを盛大に締めくくり 2017年以来の楽曲披露、BTSメンバーサプライズ登場、ARMYへメッセージ
BTS・JINが10月31日と11月1日、韓国・仁川広域市の仁川文鶴競技場メインスタジアムで『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催し、今年6月にスタートしたファンコンサートツアーを締めくくった。約150分にわたる公演では、オールライブバンドの演奏に合わせて18曲を披露した。
【LIVE写真】『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』BTSメンバーが駆けつける
この日、JINはメインステージではなく、競技場のトラックからサプライズ登場。そしてトラックを一周走りながら、1st Solo Album『Happy』のタイトル曲「Running Wild」と「I’ll Be There」を熱唱した。JINは「フィナーレを飾る気持ちでアンコール公演を準備した。仁川のゴールラインはARMY（BTSファンの呼称)）の皆さんと共に切る。最後まで僕と一緒に走り抜けてほしい」と語った。
このほか、JINはピアノを演奏しながら「The Truth Untold（feat. Steve Aoki）」を披露し、約8年ぶりに初のソロ曲「Awake」を披露。同曲がステージで披露されるのは、2017年の『BTS LIVE TRILOGY: EPISODE III THE WINGS TOUR』以来となり、会場は熱い歓声に包まれた。
公演では、ファンと交流する多彩なコーナーも展開。観客のジェスチャーを見て単語を当てる「伝われ ARMY」、観客の合唱を聴いてタイトルを当てる「歌って ARMY」などを通じて、ファンと交流を続けた。
BTSメンバーのサプライズ登場も公演の大きな見どころとなった。初日にはJ-HOPEとJUNG KOOKが登場し、JINと共に「Super Tuna」をエネルギッシュに披露。2日目にはVがステージに登場した。J-HOPEとJUNG KOOKは「JINさんのアンコールファンコンサートを祝いに来た。楽しくできることを思う存分お見せする」と語り、Vは「この風景がとても見たかった。七人で立つ姿を想像すると、急に思いがこみ上げてきた」と涙ぐんだ。
それぞれのソロ曲「Killin’ It Girl（Solo Version）」(J-HOPE）、「Standing Next to You」（JUNG KOOK）、「Love Me Again」（V）も披露され、2日目にはオープニングにサプライズ登場したJIMINも合流した。両日を通じて「IDOL」「So What」「My Universe」へと続くBTSメドレーを共に飾った。
JINは「今回の公演を準備しながら、久しぶりにメンバーたちと息を合わせたが、とても自然に団結できた。今後、さらに素晴らしい姿でグループとして皆さんのもとを訪れる」と語り、「ARMYの皆さんの声がこの公演を完成させた。最後まで僕は皆さんを信じていく。ARMYの方々を見ながら最後まで最善を尽くして歌う」と真心を伝えた。
アンコールステージでは、「Wootteo（JINの2022年初のSolo Single『The Astronaut』と関連したキャラクター）」を模した熱気球に乗り込み、競技場を一周しながら観客と交流。スタジアムの規模が6月の高陽公演より拡大していたにもかかわらず、「より近くでファンとつながりたい」というJINの思いが込められた演出となった。
観客は熱い歓声と合唱、サプライズイベントで公演に花を添えた。「Nothing Without Your Love」では、カラフルなフラッシュライトが波のように広がり、「Moon」ではファンが月の形をした紙を掲げてJINへの愛を表現した。
公演の最後、スクリーンには「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE」というタイトルと共に「DECEMBER COMING SOON」という文字が浮かび上がり、「Run Jin」の新たなチャプターを予告し、観客の期待を最高潮に引き上げた。
