Ｓｎｏｗ Ｍａｎの向井康二（３１）が２日、都内で映画「（ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ）」の公開記念舞台あいさつに、Ｗ主演を務める森崎ウィン（３５）らと登壇した。

向井は最初のあいさつで「盛り上がってますか〜？」と明るく呼びかけ。イベントの前にドジャースがワールドシリーズ連覇を果たしたことを受け、「タイ語と日本語の二刀流、向井康二です！」とニヤリとし、「先ほどドジャース優勝しました！ありがとうございます！」と祝福していた。

今作は東京とバンコクを舞台にしたピュアなボーイズラブ。タイに赴任した研究員・ソウタ（森崎）が、学生時代に想いを寄せていたカイ（向井）と再会し、音楽活動を続けるカイの“未完成のラブソング”を巡り、２人の物語が動き出していく。

森崎は、向井と「最初のごあいさつで、初めまして感があんまりなかった」と初対面から波長が合っていたと振り返った。向井も「しゃべりやすかった」とうなずき、森崎の手をスッと握った。森崎が「急にドキドキするからやめてくれ〜」と照れまくると、向井は「手を出したから、手をつないでほしいのかなと（思った）」とニヤリ。森崎が「え〜と、どこまで話したっけ！」と動揺するのを見て楽しげだった。

その後も自然とくっついてしまう２人に、及川光博が「こんな感じでくっついてるんですよ、いつも」とツッコんで笑わせた。向井は「安心感が（ある）」とうなずいていた。

舞台あいさつには藤原大祐、齊藤京子も登壇した。