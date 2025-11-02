霜降り明星の粗品が３１日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演した。

Ｍ−１グランプリへの出場資格についての話題となり、同期のマユリカやコロコロチキチキペッパーズらについて話す中で、ゆにばーすの名前が出た際、粗品が「そういえば、川瀬名人？かわっちゃんにブロックされてて、Ｘ。長らく、ずっと」と、切り出した。

相方のせいやが「えっ？ブロック」と驚く中、粗品は「Ｍ−１優勝の時くらいから、たぶん７年、８年ぐらい」と、ＳＮＳでブロックされた状態だったと説明。「この間、Ｘのオススメの方のタイムラインにかわっちゃん出てきて、『あれ？』って思ってプロフィール見にいったら、ブロック解除されてた」と、最近になって解除されたことを明かした。

「何かあったんかな？」と不思議がりつつ、「ブロックされている時も別に言わんかったし、劇場では会うし、『おおー』とか言って。その件については触れなかったけど、勝手に雪解けみたいになってたで」と粗品。せいやも「オレもブロックされていたような気がするな」と、その場で確認し始め、「ブロックはされてないな。フォローはしてくれてないわ」と語った。

粗品は「なんなんやろな」と首をひねり、「オレら好きやで、かわっちゃんのこと、だいぶ」と話していた。