新作ポケモンは「親子で勉強になる」と東大卒国語講師が語るワケ。今までのポケモンとまったく異なる設定とは
―［貧困東大生・布施川天馬］―
みなさんは、もうNintendo Switch2を手に入れましたか？
私は、ちょうど今週の頭に招待販売で購入した分が家に届いたばかり。用もないのに通勤カバンの中へSwitchを忍ばせて、「少しでも遊ぶチャンスはないか」と時期をうかがう毎日を送っています。
任天堂からの公式発表によれば「第二回招待販売をもって約220万人の応募者全員の案内を完了」したそうで、2026年の安定供給を目指しつつも、喫緊の需要は解消されたとのこと。
コロナ禍でのSwitch、PlayStasion5の時は転売ヤーに相当苦労させられましたが、その反省を踏まえたのでしょう。
さて、いまSwitchで最も熱いゲームと言えば、10月16日に発売されたばかりの「Pokémon LEGENDS Z-A」(以下ZA)でしょう。
メインナンバリング作品「ポケットモンスターX・Y」(以下XY)に登場する街「ミアレシティ」を舞台に、人とポケモンが共存する暮らしを体験できるRPGです。
私はちょうどこの記事を書き始めるちょうど1日前に始めたばかりの「にわか」ですが、それでも本作の面白さは良く伝わってきます。
同時に、「今までのポケモンとは何かが違う」と感じられる違和感も生じました。
こうした「異変」を見逃さず、原因を追究していくことで、思考力は磨かれます。ZAは親子で考えられる最高の教材になるはず。
自ら「ゲーム脳」になることで得られる思考メソッドの重要性についてお伝えします。
◆新作ポケモンはプレイヤーも狙われる
本作ZAは、通常のポケモンとは異なり、アクションRPGとなっています。
『ポケットモンスター赤・緑』から続く伝統的なポケモンでは、トレーナーはあくまで安全圏から指示を出す監督のようなポジショニングでした。
一方で、ZAを含むLEGENDSシリーズでは、主人公とポケモンがフィールドを共にします。
ポケモンを繰り出してバトルするのは同じですが、野生のポケモンが容赦なくプレイヤーを狙ってきて、一定以上の攻撃がヒットすれば気絶させられて拠点送りとなります。
従来のポケモンでは「野生のポケモンに直接襲われる」なんてありえないシチュエーションであり、受け入れがたい方もいらっしゃるかもしれません。
とはいえ、死なないだけマシともいえる。愛くるしい姿のポケモンたちですが、「インドぞう」を2秒で気絶させるガスで構成されていたり（ゴース）、「とうきょうタワー」を一回のジャンプで飛び越したり（ポニータ）と、恐ろしい力を持っているのは間違いない。ただの人間が狙われたらひとたまりもありません。
もちろん、これはゲームの話。
仮に現実とゲームを混同したら「ゲーム脳」などと謗られて、危険人物認定されてしまうのは間違いない。ただ、私は「いい意味でゲーム脳になる」ことこそが、思考力を鍛えるきっかけになると考えています。
◆「いい意味でゲーム脳になる」ことが大切
「いい意味で」とは、「現実とゲームを切り分けながら、それら2つの相違点を比較する」ような思考実験のこと。たとえば、ポケモンなら以下のように考えられます。
「どうやったら、こんな化け物と共存できるんだろうか？」
ポケモンをプレイする中で、どうしても浮かんでくる疑問でしょう。
現実にはポケモンの半分の力も持っていないクマの対処に追われて四苦八苦させられている。それ以上の能力を持った動物たちがうごめく世界で、しかもZAでは街中を野生のポケモンが闊歩する始末。どう考えても、無事でいられるはずがない。
それに、そんな強大な力を携えた動物が辺りをうろついていて、誰でも捕まえられる状態にあるのなら、まず考えることは「ピカチュウの電撃はどれくらいの出力と安定性を持つのだろう」とか「ケーシィのテレポート能力で転送できる物体の重量限界はどれほどだろう」とかではないでしょうか。
