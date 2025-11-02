強風で“巨大看板”が目の前に落下…あわや大惨事　ブレーキ利かないトラックが住宅の壁突き破る“瞬間”　トルコ

トルコで、あわや大惨事の“瞬間”が捉えられた。

強風により飛んできた看板、ブレーキが利かなくなり住宅に突っ込むトラック。どちらもけが人はいなかった。

目の前に巨大看板

トルコで撮影されたのは、あわや大惨事の瞬間だった。

カフェでそれぞれにティータイムを楽しむ人たち。

すると突然…。

目の前に大きな「看板」が落下してきたのだ。

女性と男性のわずかな間でワンバウンドし、2人とも直撃は免れた。

周りの人たちは、どこから落ちてきたのかと空を見上げていた。

当時、風速8ｍの強風が吹いており、その影響で看板が外れたという。

暴走トラックが住宅に突っ込む

あわや大惨事の事態は、夜の住宅街でも発生していた。

坂を下っていたトラックに緊急事態が発生。ブレーキが利かなくなったのだ。

正面にある住宅の壁を突き破ってしまったのだ。住人の男性は大きな穴を見つめながら、呆然としていた。

この家に住む男性は「仕事に行っていたんだ。中にいなくて良かったよ。ここは昔からとても危ないんだ」と語った。

当時、家の中には誰もおらず、トラックの運転手にもけがはなかった。男性によると、この場所では同じような事故がこれまでに3回ほど起きているという。

また、「特に雨の日は滑るんだ。夜は悪夢のようだよ。この道をできるだけ早くなんとかして欲しいよ」と話し、当局に対策を求めている。

（「イット！」 10月30日放送より）