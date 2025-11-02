強風で“巨大看板”が目の前に落下…あわや大惨事 ブレーキ利かないトラックが住宅の壁突き破る“瞬間” トルコ
トルコで、あわや大惨事の“瞬間”が捉えられた。
強風により飛んできた看板、ブレーキが利かなくなり住宅に突っ込むトラック。どちらもけが人はいなかった。
目の前に巨大看板
トルコで撮影されたのは、あわや大惨事の瞬間だった。
カフェでそれぞれにティータイムを楽しむ人たち。
すると突然…。
目の前に大きな「看板」が落下してきたのだ。
女性と男性のわずかな間でワンバウンドし、2人とも直撃は免れた。
周りの人たちは、どこから落ちてきたのかと空を見上げていた。
当時、風速8ｍの強風が吹いており、その影響で看板が外れたという。
暴走トラックが住宅に突っ込む
あわや大惨事の事態は、夜の住宅街でも発生していた。
坂を下っていたトラックに緊急事態が発生。ブレーキが利かなくなったのだ。
正面にある住宅の壁を突き破ってしまったのだ。住人の男性は大きな穴を見つめながら、呆然としていた。
この家に住む男性は「仕事に行っていたんだ。中にいなくて良かったよ。ここは昔からとても危ないんだ」と語った。
当時、家の中には誰もおらず、トラックの運転手にもけがはなかった。男性によると、この場所では同じような事故がこれまでに3回ほど起きているという。
また、「特に雨の日は滑るんだ。夜は悪夢のようだよ。この道をできるだけ早くなんとかして欲しいよ」と話し、当局に対策を求めている。
（「イット！」 10月30日放送より）