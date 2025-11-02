DeNeelが、キャリア最大規模となる東名阪ワンマンツアー『DeNeel One-Man Tour 2026』を2026年2月に開催する。

本情報は、11月1日に開催された『DeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」』東京公演にて発表されたもの。東名阪ワンマンツアーでは、2026年2月14日の愛知 名古屋 ell.FITS ALL公演を皮切りに、2月15日に大阪 心斎橋 ANIMA公演、2月21日に東京 渋谷 Spotify O-WESTでのファイナル公演が予定されている。チケットは、オフィシャル最速抽選先行がチケットぴあにて受付中だ。

また、9月24日に配信リリースされた最新デジタルシングル「プルースト」のリリックビデオが公開された。儚い泡や香りをモチーフに、別れの痛みと淡く残る記憶を描いた本作。スケール感あふれるアレンジと、伸びやかなボーカルが重なり合う壮大なロックチューンに仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）