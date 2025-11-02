◆ラグビー 関東大学対抗戦 帝京大２５―２０早大（２日、秩父宮）

帝京大が昨季対抗戦王者の早大を２５―２０で下し、４勝目（１敗）を挙げた。早大は今季初黒星も、５点差と粘り勝ち点２６で首位をキープした。

開始６分、早大が早いパス回しで攻め込み、最後はＳＯ服部亮太が先制トライを決めた。ＣＴＢ野中健吾がゴールを決め７点を奪った。対する帝京大も４分後、ＳＯ本橋尭也が左サイドから駆け上がりトライ。ＣＴＢ大町佳生がゴールを決め並んだ。２２分には帝京大フランカーのアントニオ・フィシプナが体勢を崩されながらも、ゴールラインへボールを運んだ。ゴールも決まり、１４―７に。その後は早大がペナルティーゴールなどで６点を獲得。１点差と迫られるも、プロップ上野凌大のトライ、大町のペナルティーゴールで得点を重ね、２２―１３と帝京大がリードし折り返した。

後半は互いに得点が遠い展開に。３０分を過ぎてもチャンスを決めきれず無得点。試合が動いたのは３３分。大町がペナルティーゴールを決め、３点を獲得した。早大もＷＴＢ田中健想がトライを決めるなど７点を加えたが、帝京大がそのまま押し切り、２５―２０で勝利。早大は今季初黒星を喫したが、７点差以内のためボーナス点で勝ち点１を獲得。首位をキープした。