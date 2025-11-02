◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

学生三大駅伝の一つ、全日本大学駅伝が２日行われ、駒大が２大会ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。

２位は中大。青学大が３位に入り、連覇を狙った国学院大は４位にとどまった。

上位８チームに与えられるシード権争いは最終８区までもつれ込む大混戦になった。第７中継所（７→８区）では８位日体大と９位順大の差はわずか１１秒。伝統校同士がシード切符最後の１枚を争う展開となったが、順大が８位に入りシードを獲得した。日体大は１１位でレースを終えた。

以下、参加全２７チームの総合タイムと順位。

（１）駒大 ５時間０６分５３秒

（２）中大 ５時間０８分５４秒

（３）青学大 ５時間０９分２８秒

（４）国学院大 ５時間０９分４５秒

（５）早大 ５時間１０分２１秒

（６）帝京大 ５時間１０分５６秒

（７）創価大 ５時間１１分５６秒

（８）順大 ５時間１４分３３秒

★★★ シード権はここまで ★★★

（９）城西大 ５時間１５分２６秒

（１０）日大 ５時間１５分３７秒

（１１）日体大 ５時間１５分５１秒

（１２）東海大 ５時間１７分１６秒

（１３）大東大 ５時間１８分２７秒

（１４）立大 ５時間１８分５１秒

（１５）中央学院大５時間１９分５２秒

（１６）関西大 ５時間２８分３２秒

（１７）大阪経済大５時間２９分３８秒

（１８）関西学院大５時間３０分０５秒

（１９）札幌学院大５時間３０分３８秒

（２０）名古屋大 ５時間３２分２５秒

（２１）岐阜協立大５時間３３分４７秒

（２２）志学館大 ５時間３６分０７秒

（２３）信州大 ５時間３６分１１秒

（２４）広島経済大５時間３７分３７秒

（２５）東北学院大５時間５４分０２秒

（ＯＰ）日本学連選抜 ５時間２３分１９秒

（ＯＰ）東海学連選抜 ５時間３６分５２秒