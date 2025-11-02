◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

大会２連覇と出雲に続いて今季２冠目を目指した国学院大だったが、中盤以降駒大に離されて４位に終わった。３区を走った野中恒亨（ひろみち、３年）は、３３分１１秒で１０月の出雲駅伝に続いて連続で区間賞を獲得。それでも「今日の走りは８５点くらい」と区間賞ながら控えめな表情でレースを振り返った。

理由として「まだまだ全然ピークに持って来られていないという点で１０点ぐらい引いて９０点。最後、駒大の帰山（侑大、４年）さんを抜けなかったのでマイナス５点だと思う」と語り、残り１５点を箱根駅伝に向けて埋めていくと誓った。

タスキを受け取った当初は７位だったが、すぐに６位・日体大の田島駿介（４年）と５位・創価大のＳ・ムチーニ（３年）に追いつき３人で並走する展開に。特にムチーニとは走りながら会話する様子がテレビ中継でも話題に。「今ペースがどのくらいか話したり、あとは給水取るか取らないか英語を使いながら話していました」と裏側を明かした。

箱根に向けては「与えられた区間で与えられた仕事をするだけ」とキッパリ。１１月は１万メートルの記録会に出場すると明かし「２７分台を狙うので、そこでしっかり結果を出してつなげていきたい」と箱根初優勝に向けて調整を重ねる。