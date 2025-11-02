◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。

試合後にＦＯＸ局のポストゲームショーに出演した大谷は「全てが素晴らしかったというか。どちらのチームにとっても、本当に１つのゲームとして、素晴らしい試合だったなと思います」とジーター、Ａ・ロドリゲス、オルティスの解説３氏とトークを繰り広げた。

自身初の世界一となった昨年はスライディングで左肩を亜脱臼するなど、本来の働きをできなかった。「まずゲームに１００％の形で臨めたのが１番、楽しかった。去年は、出て、後ろに下がって、あっためて、マッサージしてもらって、注射して、みたいなのを繰り返してたので、あまり野球やってるなっていう雰囲気がなかった。今年は全然違うワールドシーズンになってたのかなと思います」と去年との違いを語った。