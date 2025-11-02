◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース 最終日（2025年11月2日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

メルセデスランク3位の河本結（27＝RICOH）が2打差の2位に入った。最終日は10位から出て5バーディー、ボギーなしの67で回り、通算12アンダーでホールアウトした。

今季3勝目には届かなかった。それでも「欲を言えば、もう少しスコアを伸ばせたかなというのはあるけど、3日間いいプレーで大崩れすることなく終われたので良かった」と笑顔で話した。

メルセデスランク1位の佐久間、同2位の神谷を追いかけてスタート。「（神谷）そらちゃんと（佐久間）朱莉ちゃんが伸ばしてくると思ったので、最低でも6（アンダー）がいかないときついなと思った」。1番、2番の連続バーディーで加速すると、8番パー3でも伸ばし、リーダーボードを駆け上がった。14番で長いパットをねじ込み、17番のピンチをしのいで、最終18番をバーディーで締めた。

前日は練習を早めに切り上げ、バッティングセンターでストレスを解消した。「44球打った。75キロの（打席）しかなかったから合わすのが難しかった」と笑ったが、リフレッシュが好スコアにつながった。

佐久間、神谷とのポイント差を縮めて残り4試合を迎える。「ちょっとの積み重ねが大事。先週朱莉ちゃんが優勝してポイントを離されたので少しでも近づけるようにと思ってラウンドした」。2人を上回る順位で大会を終えて、初の年間女王への望みもしっかりつないだ。

次週は米ツアーを兼ねるTOTOジャパン・クラシック（6日開幕、滋賀・瀬田GC）に挑む。「海外の選手もいっぱい来るし、日本人でアメリカに挑戦している選手も来るので、日本ツアーの意地をもう1回見せようかなと思っている」と気合十分だった。