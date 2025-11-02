柏木由紀、美ウエスト＆スラリ二の腕際立つオフショット公開「憧れのスタイル」「絵になる」の声の声
【モデルプレス＝2025/11/02】元AKB48の柏木由紀が11月1日、自身のInstagramを更新。夕陽をバックにサステナブルな衣装を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】柏木由紀、露出衣装で美スタイル披露
愛知県蒲郡市で開催されたMIKAWA PALETTE produced by TGC STAGEに登場した柏木は「夕陽をバックにランウェイを歩かせていただきました」と報告。「トップスは布団にも使われる生地、スカートは端物を使ってつくられたお衣装でした」と、引き締まったウエストがのぞく華やかなフリルや花の装飾が施されたトップスと、黒のスカート姿を披露。夕陽と海を背景に、美しいスタイルが印象的な写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「洋服も可愛い」「夕陽とのコントラストが映画みたい」「可憐」「なんと美しい」「見に行けばよかった」「いい写真」「憧れのスタイル」「絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
