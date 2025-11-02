「王様のブランチ」リポーター・小林麗菜、ハロウィン仮装2種披露「斬新」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】タレントの小林麗菜が10月31日、自身のInstagramを更新。2種類のハロウィン仮装を披露した。
【写真】「王様のブランチ」美女リポーター、スタイル際立つコスプレ姿https://mdpr.jp/news/detail/4673247
小林は「先週の生放送で、＃101匹わんちゃん の＃クルエラと日曜日に放送された『GO！スプラッシュ』の告知用にボートレーサー仮装をさせていただきました」とコメント。白と黒のツートンカラーのウィッグ、ダルメシアン柄トップスに黒のロングタイトスカート、赤い手袋と赤いパンプス姿のディズニー映画「101匹わんちゃん」のキャラクター・クルエラ風仮装と、青いボートレーサーのつなぎを着た姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「斬新」「スタイル良すぎなクルエラ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
