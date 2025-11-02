「CANMAKE（キャンメイク）」から、2025年10月下旬発売の新商品が到着しました。

もはや定番の「むちぷるティント」からはブランド40周年を記念したカラーが登場。そして大人気のパウダーは限定キルティングパッケージが可愛すぎる！

どれも見逃せないから、売り切れ前にチェックしてみてください♡

【40周年記念カラー】

とろけるような潤いテクスチャが人気の「むちぷるティント」（770円）からは、投票で選ばれた40周年記念カラーが仲間入り。

新色「40thx：ストロベリーボンボン」は、「40th」と「thanks」を組み合わせた特別な色番なんだそう。

シロップのようなツヤっとした質感と、粘膜になじんで血色感をUPしてくれるクリーミーなピンクベージュは、幅広いシーンで自然でかわいい唇を演出してくれます。

商品リンク：キャンメイク、Amazon

【パウダーは限定パケ♪】

マシュマロ肌仕上げの「マシュマロフィニッシュパウダー 〜Abloom〜」（1034円）と光沢ツヤ肌仕上げの「イルミネイティングフィニッシュパウダー 〜Abloom〜」（1034円）からは、今だけのキルティング限定パッケージが登場！

光沢感のあるレザー調生地に、ぷっくり立体感のあるハートを描くキルティングがかわいいです。ポーチに入れたときに間違いなく主役になっちゃう存在感が素晴らしい♡

ちなみに中身はいつもと同じ。「マシュマロフィニッシュパウダー 〜Abloom〜」の中身はくすみ補正とトーンアップを叶えてくれる「01：ディアレストブーケ」、「イルミネイティングフィニッシュパウダー 〜Abloom〜」の中身はラベンダーカラーで透明感をアップしてくれる「01：ハイドレンジアガーデン」です。

そのほかのカラバリは通常パッケージのみでしか販売されていないのでご注意くださいね。

商品リンク：キャンメイク[マシュマロフィニッシュパウダー][イルミネイティングフィニッシュパウダー]、Amazon[マシュマロフィニッシュパウダー][イルミネイティングフィニッシュパウダー]

【新作はヘビロテ決定でした】

「むちぷるティント」の40周年記念カラーは可愛くて使いやすいから毎日メイクで大活躍すること間違いなし。

そしてパウダーのパッケージは可愛くてレア。中身がなくなってもリフィルを買えばずーっと使えるから、特別感のある限定パッケージは出会ったときに購入しておくべし！

気になるアイテムがあったら、ぜひお早めにお近くのキャンメイクコーナーを探してみてくださいね。

※本文中の価格は全て税込です。

参考リンク：CANMAKE

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

