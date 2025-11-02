◇第172回天皇賞・秋（2025年11月2日 東京競馬場）

3歳、古馬のトップクラスが東京芝2000メートルで激突するG1「天皇賞・秋」は単勝1番人気のマスカレードボールが制し、G1初制覇を飾った。2着は3番人気の3歳馬ミュージアムマイル、3着には今年いっぱいで引退を発表している8番人気の6歳馬ジャスティンパレスが入った。

武豊騎乗のメイショウタバルが逃げる形。スローペースの中、最終コーナーでマスカレードボールが好反応で中央を抜け出し、最後まで鋭い脚を見せG1初制覇を決めた。3歳馬の天皇賞・秋は史上6頭目。ルメールは3週連続でのG1制覇となった。

ルメールはゴールの瞬間「やった〜！」と笑顔でガッツポーズ。「特別なレースを制しうれしい」と声を弾ませた。

マスカレードボールは父ドゥラメンテ、母マスクオフ（母の父ディープインパクト）の血統で通算7戦4勝。騎乗したルメールはJRA・G1通算57勝目、手塚貴久師は同10勝目を挙げた。

▼天皇賞・秋 かつては東京芝3200メートルだったが、1984年にグレード制導入とともに2000メートルに短縮。マイラーから中長距離馬まで幅広いメンバーとなることが多く、最もスリリングなG1の一つ。