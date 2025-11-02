元日本テレビでジャーナリストの青山和弘氏が2日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、高市早苗首相（64）内閣で初入閣した小野田紀美経済安保担当相（42）についてコメントした。

当選2回の小野田氏の初入閣は、高市内閣の象徴的な人事として注目されている。その小野田氏が兼務するのが、新設の外国人共生担当相だ。外国人問題に対する同氏のスタンスについて、青山氏は「小野田さんはこの方自体がお父さんがアメリカ人で、外国人問題に対して、これまでずっと厳しい発言をされてきた方」と説明。7月の参院選では日本人ファーストを掲げた参政党が大躍進を遂げており、青山氏は「高市さんになって、自民党が逆にそのお株を奪って、積極的にやっていこうという、代表的、象徴的なポジションに就いた。女性で42歳という若さで、高市内閣のシンボルと言っていい存在なんです」と述べた。

とはいえ、一口に言い切れないほど、多岐にわたるのが外国人問題。青山氏は「旅行客が多いとかいうのもそうだし、日本の医療、恩恵を受けすぎているんじゃないかというのもそうだし、土地を買いすぎているとか、日本国籍を取るのが簡単すぎるんじゃないかとか、考えただけでもいくつもある」と指摘。「しかもいろんな省庁にまたがっている。その調整が難しいんです。若くて当選2回の議員が、どこまでその調整役を担えるか、まだ未知数なところもある」と懸念を示した。

野党からの集中砲火も予想される。「野党側は共生社会と言って、外国人もちゃんと一緒に住んでいく社会を作らなきゃダメだという（立場の党もある）。厳しくしようという小野田さんに対して、結構攻撃してくる、論争を仕掛ける可能性がある」とし、「そういうところをうまくコントロールできるかは、週明け火曜日からの論戦では大きな焦点になってくると思う」と見通しを語った。