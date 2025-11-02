アメリカ競馬の祭典「ブリーダーズカップ」のクラシックが行われ、日本から参戦したフォーエバーヤングが優勝しました。

【映像】レースのダイジェスト＆藤田オーナーが喜び爆発

2日早朝に行われた、アメリカのダート競馬の最高峰「G1」である「ブリーダーズカップ」。ダート2000mのクラシックに日本のフォーエバーヤングが出走しました。

去年3位のリベンジを期して臨んだ一戦は、最初の直線から2番手後方につける展開。そして、3コーナーで早くも先頭に立ちます。4コーナーで坂井瑠星騎手の手が動くと、最後の直線でさらに伸び、外からの追い上げを寄せ付けずそのまま先頭でゴールイン。ブリーダーズカップ・クラシック制覇を達成しました。

日本の調教馬の優勝は、史上初の快挙となります。レースを見届けた陣営の矢作芳人調教師や藤田晋オーナーらは、歴史的瞬間に渾身のガッツポーズなどで歓喜に沸きました。

レース後のインタビューで、藤田オーナーが歴史的勝利の喜びを語りました。

「Q.ブリーダーズカップで勝利した気持ちを教えてください」

「日本の競馬の新しい歴史を作ったという気持ちです」（藤田）

「Q.アメリカ競馬の最大のレースの1つに勝利した気持ちは？」

「日本の競馬の長い歴史で、みんなの努力の積み重ねによるものなので、みんなにおめでとうと言いたいです」（藤田）

「Q.ブリーダーズカップに、フォーエバーヤングがまた戻ってきてほしいです」

「去年と今年に参戦したんですけど、ちょっと、まだ来年はわからないです」（藤田）

（『ABEMA NEWS』より）