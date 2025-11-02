モロゾフのクリスマスコレクション2025♡心躍る限定スイーツが登場

今年のクリスマスも、モロゾフから心ときめく限定スイーツが登場します♡サンタクロースやトナカイの愛らしいパッケージに包まれたお菓子たちは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。アドベントカレンダーやブック型チョコ、刺繍入りポーチなど、ホリデー気分を盛り上げるアイテムが勢ぞろいです。今年の冬は、モロゾフの甘い魔法で特別な時間を過ごしてみませんか？

かわいいパッケージで楽しむ♡モロゾフの限定スイーツ

ホリデーシーズンの人気アイテム「ホリデースイートカレンダー」（50個入／1,944円）は、1日ひとつずつ窓を開けて楽しむアドベントカレンダー。今年もリニューアルして登場です。

さらに、チョコレートをブック型パッケージに詰めた「クリスマスブック」は2サイズ展開（12個入 702円、18個入 1,080円）。プレゼントにも最適なかわいさです♪

刺繍入りの「クリスマスポーチ」（5個入／990円）は、クリスマスベアやスノーマンのアップリケがポイント。ミルクチョコとクランチチョコを詰め合わせ、見た目も中身もキュートに。

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

みんなで楽しむ華やかなチョコギフト

「クリスマストゥリンキット」（各9個入／各648円）は、赤と緑の2種類。ブーツ型マスコットがついたバッグ入りで、お子様へのギフトにもおすすめです。

ほかにも、木の葉型クッキーにチョコをサンドした「クリスマスファヤージュ」（6個入／702円）や、お酒不使用の「クリスマスファンシーチョコレート」（9個入／702円）など、家族みんなで楽しめるラインナップがそろいます。

また、「クリスマスサプライズ」は1袋378円、3袋で1,080円とお得♡ミルクチョコ、クランチチョコ、ストロベリートリュフなど、詰め合わせ内容も豊富です。

モロゾフの定番チョコもクリスマス仕様に♪

「クリスマスプレーンチョコレート」（11個入／702円）は、クリスマスモチーフのデザインがかわいい定番アイテム。モロゾフならではの上品な味わいが楽しめます。

どの商品も全国のモロゾフ店舗で販売（2025年11月1日～12月25日予定）。店舗により取扱いが異なる場合がありますのでご注意を。

心温まるクリスマスを♡モロゾフの甘い贈り物で

キュートな見た目と確かな味わいで愛され続けるモロゾフのクリスマスコレクション。どれも手に取るだけで心が弾む、特別なホリデーアイテムばかりです。

家族や友人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。今年の冬は、モロゾフのスイーツでクリスマスをもっと甘く、もっと幸せに過ごしてみてくださいね♡