A.B.C-Z¡¢9th¥¢¥ë¥Ð¥à½é²óÈ×BÆÃÅµ±ÇÁü¤è¤ê¿·ÂÎÀ©½éÈäÏª¤Î¡ÖZa ABC～5stars～¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¡¡A.B.C-Z¤¬¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿9th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRAZY ROMANTIC!¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖZa ABC～5stars～¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±ÇÁü¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥§¥¹·Á¼°¥é¥¤¥Ö¡ØA.B.C-Z CONNECTION Vol.1¡Ù¤Î¤â¤Î¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶ÊËÁÆ¬¤Î¡È5stars¥Ýー¥º¡É¤â¿·ÂÎÀ©¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªA.B.C-Z¤Ï¡¢ÌÀÆü11·î3Æü¤è¤ê¥Ä¥¢ー¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
