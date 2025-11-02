「疑いの余地はない」セルティック73歳名将、大一番を前に昨季33発の日本人エースを熱く語る！「遠目から見ていても…」
現地11月２日に開催されるリーグカップ準決勝で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁するセルティックが、宿敵のレンジャーズと対戦する。大一番を前に、マーティン・オニールが前田について語った。地元紙『THE SCOTTISH Sun』が伝えている。
28歳の日本代表FWは、自身の誕生日翌日にあたる先月29日のフォルカーク戦（４−０）で、66分から出場。怪我で欠場が続いていたなか、約１か月ぶりにピッチに立った。
昨季に33発を挙げたエースの復帰は非常に頼もしい。電撃辞任したブレンダン・ロジャーズ監督の後任を、臨時で担っている73歳のレジェンドは「マエダは、特に何人かの選手が欠場している現状では、我々にとって重要な選手だ」と熱弁した。
「間違いなくチームのタリスマン（大黒柱、お守りのような存在）だ。疑いの余地はない。フォルカーク戦では最後の20〜25分間のみ出場させた。理学療法士が許可した時間枠だったからだ。それで問題なかった。彼は重要な選手だ。遠目から見ていても、本当に優れたプレーを見せていた」
セルティック５年目の今季は、ここまで３ゴールに留まっている前田は、大注目の一戦で指揮官の期待に応える活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
