¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âè82²óÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¡Ê11·î3Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µWBA¡¦WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÎØÅç¸ù°ì»á¡Ê82¡Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä°ëÃ«¹ÂÀ¡Ê18¡áÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï63¡¦3¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£Íî¹ç¾¼ÅÍ¡Ê26¡á°ìÎÏ¡Ë¤È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé5²óÀï¤Ø¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁÄÉã¤ÎÎØÅç»á¤Ï1968Ç¯ÅÙ¤ËÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦·è¾¡¤ò¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤ÇÀ©¤·¡¢Á´ÆüËÜ¿·¿Í²¦¤â³ÍÆÀ¡£°ìÊý¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉã¡¦ÏÂ¹»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î2001Ç¯¤ËÅìÆüËÜ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¿·¿Í²¦¤Ç½éÀïÇÔÂà¡£·»¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé2°Ì¤Î°ëÃ«Âç¿´¡Ê24¡á»°Ç÷¡Ë¤Ï¡¢22Ç¯11·î¤ÎÆ±·è¾¡¤Ç4²óTKOÉé¤±¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÂ×´§¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÉã¤È·»¤¬Æ¨¤·¤¿ÅìÆüËÜ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ÂÀ¤ÏÁ°Æü¡¢ÎØÅç»á¤È²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤ÆµÙ¤à¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤é¤Ò¤¿¤¹¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¸Ä³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡ÅöÆü¡¢ÎØÅç»á¤ÎÍè¾ìÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÄÉã¤ËÍ¦»Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£