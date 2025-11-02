◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

2年連続で世界一の座をつかんだドジャース。歓喜のシャンパンファイトでは、ある人物が話題を集めました。

その人物とは、ドジャースのトラビス・スミスコーチ。「ヘッドメジャーリーグストレングスコーチ」という肩書きを持つスタッフです。山本由伸投手がインタビューを受けている最中に登場すると、「アメージング！ワオ！」と声をあげながらシャンパンをかけます。これに気付いた山本投手は何やら耳打ち。スミスコーチはすぐさま「お疲れちゃ〜ん！」と日本語で声をあげました。

さらに山本投手は再び耳打ち。スミスコーチは再び日本語で「元気があればなんでもできる！」と、大興奮な様子で“猪木語録”を口にしました。

普段から、ベンチを陽気に盛り上げ、日本人選手たちとも仲の良さを見せるスミスコーチ。シャンパンファイトでの姿にSNSでも「誰だよアントニオ猪木の言葉を教えたやつ」「ここで猪木語録が出てくるなんて」「ワールドシリーズで猪木！」といった声があがりました。