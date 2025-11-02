元乃木坂４６で女優の生駒里奈が２日、都内で行われた特別編集版「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント―小さな挑戦者の軌跡―」／同時上映「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」１０周年記念新作短編「幕間の楔」（まくあいのくさび）公開記念舞台あいさつに三日月・オーガス役の河西健吾とともに登壇した。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の１０周年記念プロジェクトとして、１０月３１日から特別編集版「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント―小さな挑戦者の軌跡―」と新作短編「幕間の楔」が公開となった。

主人公のウィスタリオ・アファムの声優を務める生駒はＳＮＳで感想をチェックするのが趣味だといい、「この作品を通して私のことを知ってくださってる方もいる」と話した。

生駒は三日月について、「私自身もあこがれる像が三日月みたいな人。三日月の生き方がかっこいい。自分自身も誰かを守りながら生きてみたいなと。そういうところに魅力を感じます。ほんとにかっこいいです」と語った。

また、自身が演じたウィスタリオ・アファムについても自身と重ね、「私は昔どちらかというと他人を頼れなかった。でも、最近は困ったときには自分の欠けてる部分を補ってくれる友達に助けてもらおうという思考になってる。そこはウィスタリオくんにひっぱられてるのかなと思った」とキャラクターを通じての自身の変化にも触れた。